Нельзя рассматривать контрнаступление как одно сражение, которое все решит — Подоляк 9 мая, 04:17 Украинские военные во время учений (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что нельзя рассматривать контрнаступление ВСУ как одно сражение, «которое все решит».

"Когда мы говорим о контрнаступлении, что это будет обвально для России или наоборот - не будет никакого продвижения Украины вперед, то это выглядит, будто мы в голливудском фильме, где начинается большая битва за Средиземье и одна битва за Гондор все решит. Так не бывает. С учетом интенсивности и масштаба войны, с учетом ресурсов, которые Россия сюда вкладывает, в том числе и мобилизованными, - это ряд мер. Это не вопрос одной недели или месяца. Это вопрос многих событий, потому что одно может быть более удачным, а другое – менее удачной", - заявил Подоляк.

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Он подчеркнул, что главная задача контрнаступательных действий состоит в том, чтобы "обнулить остатки морально-волевого духа россиян". Подоляк заявляет, что этот процесс уже начат, так как жители РФ начинают понимать, что "привели к власти людей, наплодивших проблем".

В то же время Подоляк отмечает, что контрнаступление может быть не одним, а серией нескольких событий, растянутых во времени.

"Нет никакого сценария, где мы могли бы остановиться посередине, потому что это будет означать, что Европа будет обнулена через определенное время. Ведь Россия, которая будет очень обижена за унижение в этой войне, будет все перестраивать под военные рельсы, будет иметь другую экономику, будет мобилизацию проводить бесконечно, полностью убивать остатки гражданских прав. У них точно не будет никакого пространства без лагерей, готовящих все для тотальной войны", - заявил Подоляк.