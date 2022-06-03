«Задача России № 1 — подорвать доверие». Украина не планирует использовать РСЗО для атак по объектам на территории страны-агрессора — Подоляк

3 июня, 10:19
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не планирует использовать предоставленные США РСЗО для атак по объектам на территории страны-агрессора России.

Война России против Украины — главные события 3 июня

«Задача России №1 – подорвать доверие между Украиной и США. Украина ведет оборонную войну и не планирует использовать предоставленные РСЗО для атак по объектам на территории РФ", - написал он в Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1532610385290874880

По его словам, американские партнеры знают, где используется их техника.

https://www.youtube.com/watch?v=eHvzGBzNAT0

«Любые вбросы о таких намерениях — пропаганда российских спецслужб», — сказал он.

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1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним. В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на 700 млн долларов включает:

  • РСЗО HIMARS и снаряды к ним;
  • пять противоартиллерийских радаров;
  • две РЛС для обнаружения воздушных целей;
  • 1 тысяча Javelin и 50 пусковых установок;
  • 6 тысяч единиц противотанкового оружия;
  • 15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;
  • четыре вертолета Ми-17;
  • 15 тактических автомобилей;
  • запчасти и оборудование.

Байден ранее заявлял, что США не будут отправлять в Украину ракетные системы, которые могут достичь территории страны-агрессора России. Позже в Госдепе уточнили, что Вашингтон не поставляет ракеты большой дальности «для использования за пределами поля боя в Украине».

Объявляя об 11-м пакете помощи, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал: Украина заверила американских партнеров, что не будет использовать вооружение из США для ударов по территории России.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   США Михаил Подоляк Война России против Украины

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