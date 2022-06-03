«Задача России № 1 — подорвать доверие». Украина не планирует использовать РСЗО для атак по объектам на территории страны-агрессора — Подоляк 3 июня, 10:19 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не планирует использовать предоставленные США РСЗО для атак по объектам на территории страны-агрессора России.

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«Задача России №1 – подорвать доверие между Украиной и США. Украина ведет оборонную войну и не планирует использовать предоставленные РСЗО для атак по объектам на территории РФ", - написал он в Twitter.

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По его словам, американские партнеры знают, где используется их техника.

«Любые вбросы о таких намерениях — пропаганда российских спецслужб», — сказал он.

1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним. В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на 700 млн долларов включает:



РСЗО HIMARS и снаряды к ним;

пять противоартиллерийских радаров;

две РЛС для обнаружения воздушных целей;

1 тысяча Javelin и 50 пусковых установок;

6 тысяч единиц противотанкового оружия;

15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;

четыре вертолета Ми-17;

15 тактических автомобилей;

запчасти и оборудование.

Байден ранее заявлял, что США не будут отправлять в Украину ракетные системы, которые могут достичь территории страны-агрессора России. Позже в Госдепе уточнили, что Вашингтон не поставляет ракеты большой дальности «для использования за пределами поля боя в Украине».



Объявляя об 11-м пакете помощи, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал: Украина заверила американских партнеров, что не будет использовать вооружение из США для ударов по территории России.

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