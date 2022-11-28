«Есть у меня там любимое место». Подоляк заявил, что через полгода посетит деоккупированную Ялту

28 ноября, 16:27
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что через полгода он будет уже в деоккупированной Ялте. Так он прокомментировал информацию о освобождении Крыма от российских захватчиков.

В эфире телемарафона он сказал, что через шесть месяцев он специально поедет на набережную Ялты, чтобы включиться в эфир украинского телевидения.

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«Есть у меня там одно любимое место. Я хочу оттуда включится, гарантирую. И мы поговорим с вами, каким будет свободный Крым. Тогда оттуда уже уедут все россияне», — сказал Подоляк.

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Срок, названный Подоляком — это конец мая 2023 года. Его слова совпадают с прогнозом начальника военной разведки Кирилла Буданова, который заявлял, что война будет длиться «не так уж долго», и до конца весны 2023 года ВСУ войдут в Крым.

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма точно так же, как началась с его оккупации.

https://www.youtube.com/watch?v=23Kz85ZlpDQ&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Ялта Деоккупация Крыма Михаил Подоляк Война России против Украины

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