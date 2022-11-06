«Акцентируют на трех пунктах». Подоляк заявил об изменении Россией тактики войны против Украины 6 ноября, 21:23 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в последнее время РФ изменила тактику войны. Россияне ищут возможность сломить сопротивление украинцев.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.



«Власти РФ после провалившегося „блицкрига“ изменили свою тактику, сделав акцент на трех основных пунктах», — отметил Подоляк.



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По его словам, Россия перевела свою страну на военные рельсы, ведет геноцидный тип войны, а также вбрасывает пропагандистские нарративы о тактическом ядерном оружии, «грязной бомбе» или взрыве на ЗАЭС.



«Все это говорит о поиске властями РФ возможности приостановить наступление ВСУ, а также создать давление на общественное мнение в других странах и вымотать общественное мнение в самой Украине», — подчеркнул советник главы ОП.

