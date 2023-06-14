«Политический стендап». В Офисе президента отреагировали на бред Лукашенко о контрнаступлении 14 июня, 19:58 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

В ОП прокомментировали заявления белорусского диктатора Александра Лукашенко и заявили, что не стоит обращать внимание на «несмешные анекдоты» относительно Украины, поскольку они не имеют никакого значения в реальности.

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Он подчеркнул, что все, что говорит Лукашенко, не имеет связи с реальностью и добавил, что не надо тратить свое время на оценку «политических стендапов» неполитических людей.

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«Все, что публично говорит субъект Лукашенко, оценивая, в частности, события в Украине, к реальности никакого отношения не имеет. Скорее это касается сферы бородатых и несмешных анекдотов. Не тратьте времени на оценку политических стендапов неполитического субъекта», — отметил Подоляк.

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14 июня в интервью российским пропагандистам Лукашенко заявил, что Украина якобы имеет большие потери западного вооружения. Он также нафантазировал, что в Украине с начала контрнаступления «погибло 40 тысяч украинцев и более 100 тысяч раненых».

Кроме того, Лукашенко утверждает, что страна-террорист Россия якобы хотела договориться с Украиной об «аренде Крыма» во время переговоров в начале полномасштабного вторжения. В свою очередь в Кремле опровергли это утверждение.

12 июня Министерство обороны Украины сообщило, что за прошедшую неделю украинские защитники продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов.