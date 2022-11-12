«Русский мир» умер, его ненавидят. Подоляк отреагировал на освобождение Херсона 12 ноября, 13:54 «Русский мир» умер в Херсоне — Подоляк (Фото:ОП)

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что жители Херсона радуются освобождению своего города от оккупантов и тепло встречают ВСУ. Это означает, что планы РФ о так называемом «русском мире» не сбылись.

Об этом он написал в Twitter.

«Русский мир» как экспансия варварской культуры, массовых убийств, ненависти и лжи – умер. Его ненавидят. Просто сравните, как в феврале 2022 года протестами встречали российских оккупантов — и как сейчас встречают ВСУ в Херсоне. Слова лишние. Все слишком очевидно", - подытожил Подоляк.

Видео дня

Накануне, 11 ноября, ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе развевались украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но он отметил, что город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

В общей сложности по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже дошли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергею Шойгу по предложению командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина приказал отвести российские войска из оккупированного Херсона на левый берег Днепра. Это решение объяснили невозможностью полноценного обеспечения города и желанием сохранить жизнь русских солдат.

Утром 11 ноября минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона. В ведомстве заявили, что всего на левый берег Днепра было отведено более 30 тысяч российских военнослужащих и около 5 тысяч единиц вооружений и военной техники.