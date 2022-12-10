«Ось зла сформирована». Подоляк предупредил мир об угрозе сотрудничества РФ и Ирана 10 декабря, 15:22 Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что военное сотрудничество России и Ирана — это уже не только вопрос войны в Украине.

Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Подоляка, сотрудничество двух стран касается глобальной безопасности. Именно поэтому мир должен реагировать, а не молча наблюдать.

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«Ось зла сформирована. Иран планирует предоставить России сотни баллистических ракет, зная, что их используют для войны в Европе. Россия помогает Ирану военными (ядерными?) технологиями. Это уже не вопрос Украины. Это вопрос глобальной безопасности. Будем молча наблюдать?» — написал советник руководителя ОП.

Ранее СМИ сообщали, что Россия заказала у Ирана новую партию вооружения, в том числе сотни баллистических ракет и беспилотников.

6 декабря глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Иран так и не передал России баллистические ракеты.

Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников и применяет против Украины три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

По словам президента Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов у Тегерана.