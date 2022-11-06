Возвращает в реальный мир. Подоляк назвал реальные последствия войны в Украине для России 6 ноября, 13:49 Михаил Подоляк (Фото:President.gov.ua/Wikipedia)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что полномасштабное вторжение России на территорию Украины привело к ряду негативных последствий у врага. В частности, речь идет о резком падении уровня жизни, военном положении.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Обязательство соблюдать нормы международного права… Более 70 тысяч убитых и 100 тысяч раненых, тотальный призыв, закрытые границы, резкое падение уровня жизни, военное положение, полная репутационная потеря. Украина возвращает Россию в реальность, где преступникам действительно больно», — написал Подоляк.

Видео дня

В субботу, 5 ноября, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что единственная возможная делегация для переговоров со страной-агрессором Россией должна состоять из Abrams, Leopard, Marder и HIMARS.