«Вопрос справедливости». Подоляк объяснил, почему слив документов Пентагона не повлияет на контрнаступление ВСУ 11 апреля, 22:09 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что недавний якобы слив документов Пентагона не раскрывает конкретных направлений наступления украинских защитников.

«Это никакой не „слив“. Никаких документов о конкретных направлениях не существует. Сегодня это только нарабатывают исходя из того, какой ресурс и на какой момент мы будем иметь для того, чтобы проводить те или иные действия», — сказал Подоляк в комментарии 24 каналу.

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Он добавил, что «дату контрнаступления сообщать не будут», ведь о нем нужно говорить по факту.

«Контрнаступление — это не просто абстрактная военная операция. Это вопрос справедливости. Без контрнаступления мы не получим результатов, которыми должна финализироваться эта война», — сказал он.

6 апреля The New York Times со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена сообщила, что Пентагон расследует утечку секретных документов о планах США и НАТО по подготовке украинских военных к контрнаступлению.

7 апреля NYT сообщила о повторном «сливе» секретных документов в социальные сети, там якобы описаны принципы национальной безопасности США, связанные с войной в Украине, Китаем и Ближним Востоком. Это второй большой «слив» за несколько дней, что вызвало беспокойство в Пентагоне и в администрации президента США, отмечает издание.

Минобороны Великобритании говорило, что слитые документы Пентагона демонстрируют «серьезный уровень неточности» и призывает не принимать эту информацию за чистую монету.