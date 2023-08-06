«Нет территорий Украины, на которые претендует Россия». Подоляк отреагировал на бред Пескова

6 августа, 23:00
Поделиться:
Михаил Подоляк (Фото:Геннадий Минченко/Рейтер)

Михаил Подоляк (Фото:Геннадий Минченко/Рейтер)

Нет территорий Украины, которые якобы записаны в конституции РФ. Есть лишь временно оккупированные территории, которые будут освобождены, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в воскресенье, 6 августа.

«Никаких „территорий Украины, записанных в конституцию России“, на которые „претендует Россия“, нет… Есть только временно оккупированные территории Украины, на которых происходят активные боевые действия», — написал он в Twitter.

Видео дня

Подоляк отметил, что все оккупированные территории будут деоккупированы.

Он также отметил, что «конституция России» не имеет отношения к устоявшимся юридическим документам и ее содержание не может приниматься к рассмотрению.

Читайте также:

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сказал в комментарии для The New York Times, что Россия не претендует на другие территории Украины, кроме четырех областей и Крыма, которые уже незаконно вписала в конституцию.

6 октября 2022 года в России обнародовали новую редакцию конституции, где появились временно оккупированные территории Украины. Так называемые «ДНР» и «ЛНР», а также Запорожская и Херсонская области были внесены в список субъектов РФ, которые перечислены в конституции страны-агрессора России.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Дмитрий Песков Оккупированные территории Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины Временно оккупированные территории

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X