«Нет территорий Украины, на которые претендует Россия». Подоляк отреагировал на бред Пескова 6 августа, 23:00 Михаил Подоляк (Фото:Геннадий Минченко/Рейтер)

Нет территорий Украины, которые якобы записаны в конституции РФ. Есть лишь временно оккупированные территории, которые будут освобождены, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в воскресенье, 6 августа.

«Никаких „территорий Украины, записанных в конституцию России“, на которые „претендует Россия“, нет… Есть только временно оккупированные территории Украины, на которых происходят активные боевые действия», — написал он в Twitter.

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Подоляк отметил, что все оккупированные территории будут деоккупированы.



Он также отметил, что «конституция России» не имеет отношения к устоявшимся юридическим документам и ее содержание не может приниматься к рассмотрению.

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сказал в комментарии для The New York Times, что Россия не претендует на другие территории Украины, кроме четырех областей и Крыма, которые уже незаконно вписала в конституцию.

6 октября 2022 года в России обнародовали новую редакцию конституции, где появились временно оккупированные территории Украины. Так называемые «ДНР» и «ЛНР», а также Запорожская и Херсонская области были внесены в список субъектов РФ, которые перечислены в конституции страны-агрессора России.

