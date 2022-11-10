Так выглядит «русский мир». Россия хочет сделать Херсон «городом смерти», оккупанты минируют все, что могут — Подоляк 10 ноября, 12:14 Херсонская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор Россия хочет сделать Херсон «городом смерти», оккупанты минируют все, что могут.

«Россия хочет сделать Херсон „городом смерти“. Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию», — написал он в Twitter в четверг, 10 ноября.

По его словам, артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины.

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«Так выглядит „русский мир“: пришли, ограбили, отпраздновали, убили „свидетелей“, оставили руины, ушли», — написал он.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу публично приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.



Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на правобережной части Херсонской области российские оккупанты подорвали все мосты, а в самом Херсоне оккупанты начали снимать российские триколоры.

Также появились данные об интенсивных боях за Снигиревку Баштанского района Николаевской области, которая граничит с Херсонской областью и освобождение которой открыло бы ВСУ путь на Херсон.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина не видит признаков отступления России из Херсона без боя.