«Реальность более жестока». Подоляк рассказал, удастся ли завершить войну до конца года

24 сентября, 15:14
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Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что завершение войны России против Украины до конца этого года маловероятно, поскольку Москва имеет значительные ресурсы.

Об этом он рассказал в интервью Report.

«Мы хотели бы закрыть эту тему, и не только референдума, но и вообще вопрос оккупации со стороны РФ и полного освобождения наших территорий. Но реальность более жестока, и это жизнь. Надо понимать, что хочу особо отметить, что у России большие резервы живой силы, и сейчас объявлена мобилизация. Россия не будет жалеть людей, которых будет „тратить“ на эту войну», — заявил Подоляк.

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Он отметил, что после успешного контрнаступления ВСУ на харьковском направлении политическая элита России начала понимать, что она может проиграть войну, а страны мира убедились в слабости армии и военно-промышленного комплекса РФ.

«У России нет на сегодняшний день талантливых полководцев, стратегов и тактических командиров. Я бы сказал, что Россия не была полностью готова к этой войне», — добавил Подоляк.

В то же время советник главы ОП подчеркнул, что несмотря на все Россия и дальше имеет большое количество ресурсов. Речь идет о живой силе, технике и боеприпасах.

«К сожалению, нам приходится освобождать наши территории ценой жизней наших людей, и это не краткосрочный процесс. Конечно, мы хотели бы сказать, что территории Украины будут освобождены к зиме, к Новому году. Я могу только сказать: „Дай Бог!“», — подчеркнул он.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Михаил Подоляк Война России против Украины

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