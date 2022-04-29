Цель — убивать украинцев. Россия нанесла 1900 ударов крылатыми ракетами по городам Украины — Подоляк

29 апреля, 10:48
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия нанесла 1900 ударов крылатыми ракетами по городам Украины.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

«1900 ударов крылатыми ракетами нанесла „команда Путина“ по городам Украины. 1900 варварских ударов по гражданским объектам с единственной целью — убивать украинцев», — сказал он.

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По его словам, именно это — массовые убийства крылатыми ракетами — и есть сущность «русского мира».

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1519933419907604481

«Сегодня Украина, завтра Европа, послезавтра — мир», — добавил Подоляк.

https://www.youtube.com/watch?v=JiWDzKtAvnU
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Ракетные удары Михаил Подоляк Война России против Украины

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