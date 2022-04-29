Цель — убивать украинцев. Россия нанесла 1900 ударов крылатыми ракетами по городам Украины — Подоляк 29 апреля, 10:48 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия нанесла 1900 ударов крылатыми ракетами по городам Украины.

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«1900 ударов крылатыми ракетами нанесла „команда Путина“ по городам Украины. 1900 варварских ударов по гражданским объектам с единственной целью — убивать украинцев», — сказал он.

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По его словам, именно это — массовые убийства крылатыми ракетами — и есть сущность «русского мира».

«Сегодня Украина, завтра Европа, послезавтра — мир», — добавил Подоляк.

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