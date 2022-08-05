Украине нужно оружие. «Заморозить» войну — это получить новую КНДР с миллионами заложников — Подоляк 5 августа, 12:26 Михаил Подоляк (Фото:www.radiosvoboda.org)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что «заморозить» войну — это получить новую КНДР с миллионами заложников.

«Заморозить» войну — это получить новую КНДР с миллионами заложников. Украине нужно оружие, мы должны немедленно освободить людей", — написал он в Twitter.

Подоляк напомнил, что российская оккупация Юга Украины — это массовые аресты и пытки.

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«Как выглядит ru-оккупация юга Украины? Фильтрационные концлагеря. Массовые аресты и пытки. Ограниченная выдача товаров. Тотальный контроль. Никаких прав и свобод», — написал он.

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