Грабят бизнесы. На оккупированных территориях активизировались организованные преступные группы из военных РФ и криминала — Подоляк

31 августа, 12:12
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в последние недели на оккупированных территориях активизировались организованные преступные группы из военных РФ и криминала.

«В последние недели на оккупированных территориях активизировались организованные преступные группы из ru-военных и криминала», — написал он в Twitter.

По его словам, они грабят бизнесы, фермеров, заводы и вывозят краденое в Россию.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1564881042409984002

«Всех мародеров ждет специальная полицейская операция и неизбежная ответственность», — написал Подоляк.

15 августа правоохранители сообщили о подозрении еще восьми российским оккупантам из «элитного подразделения» росгвардии, которые занимались мародерством в Киевской области.

С 24 февраля по 31 марта российские военные преступники из воинской части №6720 грабили дома мирных жителей Бучанской общины Киевской области и воровали все, начиная от нижнего белья и одежды и заканчивая бытовой техникой. Награбленные оккупанты пересылали своим родным почтой из белорусского города Мозырь.

https://www.youtube.com/watch?v=FnJGS4IT7h0&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Михаил Подоляк Война России против Украины

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