«Три «Д». Сценарий эффективной контроперации базируется на деморализации, дефрагментации, депопуляции — Подоляк 1 августа, 14:55 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сценарий эффективной контроперации базируется на трех «Д».

По его словам, речь идет о деморализации, дефрагментации, депопуляции оккупантов.

Подоляк заявил, что деморализация — это «ликвидация ключевых коллаборантов на оккупированных территориях».

Видео дня

«Дефрагментация — удары по складам, базам горючего, оперативным штабам. 3. Депопуляция — максимальные потери врага в живой силе», — написал он в Twitter.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.