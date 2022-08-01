«Три «Д». Сценарий эффективной контроперации базируется на деморализации, дефрагментации, депопуляции — Подоляк

1 августа, 14:55
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сценарий эффективной контроперации базируется на трех «Д».

По его словам, речь идет о деморализации, дефрагментации, депопуляции оккупантов.

Подоляк заявил, что деморализация — это «ликвидация ключевых коллаборантов на оккупированных территориях».

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https://twitter.com/Podolyak_M/status/1554066032595275776

«Дефрагментация — удары по складам, базам горючего, оперативным штабам. 3. Депопуляция — максимальные потери врага в живой силе», — написал он в Twitter.

https://www.youtube.com/watch?v=kkODrYbyhN4
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Контрнаступление Михаил Подоляк Война России против Украины

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