«Должно дать накопительный эффект». Подоляк рассказал, когда контрнаступление ВСУ обвалит российский фронт 3 июля, 20:30 Михаил Подоляк (Фото:Hennadii Minchenko/Reuters)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что атаки украинских сил на начальном этапе контрнаступления в будущем обрушат российский фронт.

В интервью Майклу Наки Подоляк сообщил, что продвижение украинских сил в линию обороны россияне на километр-полтора есть по всей линии фронта. В то же время увеличивается интенсивность работы ВСУ по тыловой инфраструктуре по инфраструктуре подвоза, сказал он.

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«И все это должно дать накопительный эффект. В какой-то момент это все действительно обвально скажется по всей линии фронта. Это может быть неделя, может быть месяц, может быть полтора», — заявил Подоляк.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что действия военного командования Украины в начале контрнаступления «заслуживают похвалы», призвав воздержаться от пессимистических комментариев относительно темпов продвижений ВСУ.

3 июля замминистра обороны Анны Маляр сообщила, что за неделю Силы обороны освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге Украины.