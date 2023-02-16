Подоляк рассказал, как планируется контролировать послевоенную финансовую помощь Украине

16 февраля, 22:24
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Подоляк: Окно возможностей будет не слишком долго. Мы должны им максимально быстро воспользоваться (Фото:Kyiv Jewish Forum)

Подоляк: Окно возможностей будет не слишком долго. Мы должны им максимально быстро воспользоваться (Фото:Kyiv Jewish Forum)

Одним из вариантов контроля финансовой поддержки Украины в послевоенном восстановлении может быть создание международных агентств с наблюдательными советами. Об этом, выступая на Kyiv Jewish Forum 2023, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, сейчас обсуждают разные формы того, как организовать контроль за использованием ресурсов, которые будут предоставлены на восстановление Украины после войны.

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«На мой взгляд, эффективной моделью были бы международные агентства с наблюдательными советами из стран-партнеров, а операционной дирекцией из Украины, к примеру, — отметил Подоляк. — Кроме прозрачности расходования финансовой помощи надо понимать, что именно мы планируем делать. Мы должны очень ясно объяснить наши планы. К примеру, мы хотим развивать ту или иную отрасль, получить такое-то количество денег, и иметь такие-то KPI. Это нужно уметь объяснить».

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Советник руководителя ОП подчеркнул, что от эффективности выбранной модели будет зависеть репутация Украины. «Надо, чтобы было доверие. Надо, чтобы не было возможности незаконно обогащаться. Это очень важно, потому что это репутационные риски для Украины», — считает он.

Подоляк также подчеркнул, что период сразу после войны будет фундаментально важным для Украины. «Но будет окно возможностей не слишком долго. Мы должны им максимально быстро воспользоваться», — сказал советник.

Он добавил, что Украина рассчитывает на помощь еврейских партнеров? исходя из того, какой опыт у них есть.

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Первый Kyiv Jewish Forum состоялся в 2019 году, его инициатором является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Форум стал ежегодным, его традиционными участниками являются президенты Украины и Израиля, члены парламентов и правительств, включая Сенат и Палату представителей США.

Основная площадка KJF-2023 расположена в Вашингтоне. Форум приурочен к годовщине начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины и проходит под девизом Stand with Ukraine.

KJF организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. Одним из медиапартнеров является NV.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Финпомощь Михаил Подоляк Киевский Еврейский Форум (Kyiv Jewish Forum) послевоенное строительство

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