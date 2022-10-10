«Военное преступление в прямом эфире». Подоляк рассказал, каким должен быть ответ на массированный обстрел украинских городов 10 октября, 13:15 Российские оккупанты ударили по центру Киева (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что массированный обстрел украинских городов страной-агрессором РФ — это масштабное военное преступление в прямом эфире.

«Массированный обстрел украинских городов — это масштабное военное преступление в прямом эфире и война без правил», — написал он в Twitter.

По его словам, на это возможен только один ответ:

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системы ПВО/ПРО для Украины;

изгнание РФ со всех международных трибун;

специальный трибунал, немедленные ордера на аресты российских властей.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

В результате атаки по Шевченковскому району погибли восемь человек, более 20 получили ранения.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, у России две цели — объекты энергетики по всей Украине и мирные люди.