«Военное преступление в прямом эфире». Подоляк рассказал, каким должен быть ответ на массированный обстрел украинских городов

10 октября, 13:15
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Российские оккупанты ударили по центру Киева (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупанты ударили по центру Киева (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что массированный обстрел украинских городов страной-агрессором РФ — это масштабное военное преступление в прямом эфире.

«Массированный обстрел украинских городов — это масштабное военное преступление в прямом эфире и война без правил», — написал он в Twitter.

По его словам, на это возможен только один ответ:

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1579386497782157312?t=k-Uas6ptqFbEntJ55UaVfA&s=19&fbclid=IwAR1VSmoQTn_PmOO2K04nxzvgs2RkJWoIqB_TXQYHogb6QD-Rkbswtir2wQ0
  • системы ПВО/ПРО для Украины;
  • изгнание РФ со всех международных трибун;
  • специальный трибунал, немедленные ордера на аресты российских властей.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

В результате атаки по Шевченковскому району погибли восемь человек, более 20 получили ранения.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, у России две цели — объекты энергетики по всей Украине и мирные люди.

https://www.youtube.com/watch?v=nmFbZ2CfYmY&t=25s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обстрел Михаил Подоляк Война России против Украины

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