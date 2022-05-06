«Сейчас книга палачей обновляется». Оккупанты готовят в Мариуполе «парад пленных» на 9 мая — Подоляк 6 мая, 10:19 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Российские оккупанты готовят в Мариуполе «парад пленных» на 9 мая.

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Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«24 августа 2014 в Донецке состоялся „парад пленных“. Тогда 50 бойцов ВСУ провели по улицам города, забрасывая мусором. Через 8 лет Кремль решил повторить „спектакль“ 9 мая в Мариуполе», — написал он.

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По его словам, для этого кроме военнопленных планируют переодевать в форму гражданских.

«Это демонстративная насмешка со стороны России над Женевской конвенцией. Украина фиксирует каждого, кто занимается унижением и истязанием наших пленных. Сейчас Книга палачей обновляется, но в один прекрасный день имена из нее начнут вычеркивать», — написал он.

Подоляк добавил, что эти преступления без срока давности.

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