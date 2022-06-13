«Буду прямолинейным». Чтобы закончить войну и выкинуть Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия — Подоляк 13 июня, 10:35 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для того, чтобы закончить войну и выкинуть Россию из Украины, нужен паритет тяжелого оружия.

«Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выкинуть Россию из Украины нам нужен паритет тяжелого оружия», — написал он в Twitter.

По его словам, нужно:

1000 гаубиц калибра 155 мм;

300 РСЗО;

500 танков;

2000 единиц бронетехники;

1000 дронов.

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«15.06 в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны. Ожидаем решения», — написал он.

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