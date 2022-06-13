«Буду прямолинейным». Чтобы закончить войну и выкинуть Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия — Подоляк

13 июня, 10:35
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для того, чтобы закончить войну и выкинуть Россию из Украины, нужен паритет тяжелого оружия.

«Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выкинуть Россию из Украины нам нужен паритет тяжелого оружия», — написал он в Twitter.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1536244944637202432

По его словам, нужно:

  • 1000 гаубиц калибра 155 мм;
  • 300 РСЗО;
  • 500 танков;
  • 2000 единиц бронетехники;
  • 1000 дронов.
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«15.06 в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны. Ожидаем решения», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=1SU05j-PO1w
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оружие Михаил Подоляк Война России против Украины

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