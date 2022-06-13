«Буду прямолинейным». Чтобы закончить войну и выкинуть Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия — Подоляк
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для того, чтобы закончить войну и выкинуть Россию из Украины, нужен паритет тяжелого оружия.
«Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выкинуть Россию из Украины нам нужен паритет тяжелого оружия», — написал он в Twitter.
По его словам, нужно:
- 1000 гаубиц калибра 155 мм;
- 300 РСЗО;
- 500 танков;
- 2000 единиц бронетехники;
- 1000 дронов.
«15.06 в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны. Ожидаем решения», — написал он.
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