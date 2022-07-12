«Правда такова». Весь пьяный пафос России о величии «второй армии» заканчивается утром столкновением с реальностью — Подоляк 12 июля, 11:50 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что весь российский пьяный пафос о величии «второй армии» заканчивается утром столкновением с реальностью.

«Наша ПВО щелкает их, как орехи», «мы еще не начинали», «это просто склад с селитрой». Роспропаганда генерирует все больше объяснений, почему #HIMARS разрушает сеть военных складов", — написал он в Twitter.

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По его словам, «правда такова: весь пьяный пафос о величии „второй армии“ заканчивается утром столкновением с реальностью».

В оккупированном Шахтерске после удара украинских военных с помощью HIMARS по позициям оккупантов погибли представители военного руководства РФ.

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге страны.

В этот же день ВСУ уничтожили шесть складов боеприпасов оккупантов, а также одну воинскую часть.

Украинские защитники попали в склады БК россиян во временно оккупированных Шахтерске, Чистяковом, Иловайске, Донецке и Крестовке Донецкой области, а также Алчевске Луганской области.

Также ВСУ попали в воинскую часть во временно оккупированном Херсоне, где базировались российские захватчики.

Утром 8 июля стало известно, что ВСУ ударили по вражеским складам в Новой Каховке. В этот же день произошел пожар на складах оккупантов на заводе Полимер в Херсонской области.



Удары ВСУ по складам оккупантов на захваченных РФ украинских территориях участились после поставок западного оружия, в частности, РСЗО HIMARS.

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