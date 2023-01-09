Россияне будут бежать из Крыма — Подоляк

9 января, 02:47
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Михаил Подоляк (Фото:Верховная Рада/Twitter)

Михаил Подоляк (Фото:Верховная Рада/Twitter)

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне начнут бежать из Крыма, как только полуостров перейдет под огневой контроль Украины.

Он подчеркнул, что освобождение Крыма — это только вопрос времени.

«Когда мы говорим о России — это стая, которая атакует большим количеством. Если ты один, ты можешь проиграть. А ведь мы не одни. И стая очень быстро понимает, что пришел охотник, который может очень эффектно проредить эту стаю. Поэтому они очень эффектно будут убегать из Крыма», — заявил советник ОП.

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Он отметил, что нельзя разрешать, чтобы боевые действия были заморожены из-за того, что тогда «война останется следующим поколениям».

«Не надо, чтобы наши дети, сидящие сегодня в бомбоубежищах, через 3−5 лет заплатили еще одну цену. Чтобы они потом умирали за право государства существовать. Поэтому мы сегодня подписали такой „контракт“, что или мы сегодня доходим до конца, и тогда наши дети живут в крутой стране, или мы должны искать себе другое место жизни, потому что тогда Украины не будет», — заявил Подоляк.

https://www.youtube.com/watch?v=7Pzb3UsLkUA
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https://www.youtube.com/watch?v=4Mitl2PAbR8
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Крым Война в Украине Михаил Подоляк Война России против Украины

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