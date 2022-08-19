Бархатный сезон будет ярким. Подоляк заявил, что ВСУ продолжат уничтожать незаконные объекты в Крыму

19 августа, 00:06
Взрывы на военном аэродроме оккупантов в Новофедоровке (Фото:REUTERS/Stringer)

Взрывы на военном аэродроме оккупантов в Новофедоровке (Фото:REUTERS/Stringer)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинские военные будут продолжать уничтожать военные и незаконные объекты в Крыму.

Об этом он заявил в эфире 24 канала.

Подоляк подчеркнул, что власти Украины будут настаивать на добровольном демонтаже оккупантами незаконных объектов. В ином случае, будут задействованы другие средства.

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«Мы это будем делать каким-то образом. Мы попросим солнце, ветер, воду и даже табачные изделия, чтобы они эффективно отрабатывали по складам с боеприпасами. С другой стороны, мы и дальше будем настаивать, чтобы Россия добровольно демонтировала все незаконные базы и мосты, которые за восемь лет там сделали в Крыму», — заявил Подоляк.

Он сообщил, что бархатный сезон в Крыму «будет ярким». Подоляк также допустил «неприятность» с Крымским мостом.

«Что касается Керченского моста. Кажется, что это не вопрос его военного разрушения. Он может как-то сложиться от усталости. Ведь ему будет немножко дико перевозить такое количество людей, которые будут убегать из Крыма», — заявил советник Ермака.

https://www.youtube.com/watch?v=0SpdUfqLdRA
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Жители Керчи вечером 18 августа слышали громкие звуки, похожие на взрывы. Также жители Севастополя сообщают о взрывах у аэродрома Бельбек.

Во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму снова раздались взрывы: утром вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также прогремели взрывы.

9 августа на военном аэродроме Саки у Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали. При этом об уничтожении какой-либо военной техники российская сторона не сообщала.

https://www.youtube.com/watch?v=VKkv-rFGVaM
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Крым Война в Украине Крымский мост Михаил Подоляк Война России против Украины

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