Бархатный сезон будет ярким. Подоляк заявил, что ВСУ продолжат уничтожать незаконные объекты в Крыму
Взрывы на военном аэродроме оккупантов в Новофедоровке (Фото:REUTERS/Stringer)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинские военные будут продолжать уничтожать военные и незаконные объекты в Крыму.
Об этом он заявил в эфире 24 канала.
Подоляк подчеркнул, что власти Украины будут настаивать на добровольном демонтаже оккупантами незаконных объектов. В ином случае, будут задействованы другие средства.
«Мы это будем делать каким-то образом. Мы попросим солнце, ветер, воду и даже табачные изделия, чтобы они эффективно отрабатывали по складам с боеприпасами. С другой стороны, мы и дальше будем настаивать, чтобы Россия добровольно демонтировала все незаконные базы и мосты, которые за восемь лет там сделали в Крыму», — заявил Подоляк.
Он сообщил, что бархатный сезон в Крыму «будет ярким». Подоляк также допустил «неприятность» с Крымским мостом.
«Что касается Керченского моста. Кажется, что это не вопрос его военного разрушения. Он может как-то сложиться от усталости. Ведь ему будет немножко дико перевозить такое количество людей, которые будут убегать из Крыма», — заявил советник Ермака.
Жители Керчи вечером 18 августа слышали громкие звуки, похожие на взрывы. Также жители Севастополя сообщают о взрывах у аэродрома Бельбек.
Во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму снова раздались взрывы: утром вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также прогремели взрывы.
9 августа на военном аэродроме Саки у Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали. При этом об уничтожении какой-либо военной техники российская сторона не сообщала.
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