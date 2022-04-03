«Ад 21-го века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками». Подоляк об убийствах оккупантами мирных жителей под Киевом 3 апреля, 11:11 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты расстреливали мирных жителей Бучи (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что убийства российскими оккупантами мирных жителей Киевской области — это ад XXI века.

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«Киевская область. Ад XXI века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками. Самые ужасные преступления нацизма снова в Европе», — написал он.

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Подоляк заявил, что все это Россия сделала намеренно.

«Введите эмбарго на энергоресурсы, закройте порты. Остановите убийства сейчас», — написал он.

Подоляк заявил, что «мир получил тотальный непередаваемый ужас античеловечности в Буче, Ирпене, Гостомеле».

«Сотни, тысячи убитых, растерзанных, изнасилованных, связанных, опять изнасилованных и опять убитых. Сотни, тысячи мирных украинских граждан. Убиты с особым зверством», — написал он.

Подоляк поинтересовался, нет ли у «очень крутых и всезнающих вчерашних и сегодняшних лидеров Европы желания внимательно посмотреть на этот фотоархив ада-XXI, устроенного россиянами в Киевской области».

«Хотели Сребреницу XXI столетия? Получили? Довольны? Хотели реинкарнировать Треблинку, поощряя „русский мир“? Хотели вспомнить, что такое адский ужас работающих крематориев, заживо сжигающих людей, потому что они украинцы? Попробуете опять отвернуться? Организовать очередной саммит, чтобы озаботиться и покачать головой?» — написал он.

В Буче Киевской области после освобождения от оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек.

Министерство обороны Украины рассказало, что российские оккупанты произвольно казнили мирных жителей, у некоторых за спиной связаны руки.



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