Подоляк прокомментировал слова Путина о «санитарной зоне» в Украине 13 июня, 20:59 Михаил Подоляк (Фото:Hennadii Minchenko/Reuters)

Российские оккупанты перед бегством из Украины хотят уничтожить все на оккупированной территории.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона, комментируя слова российского диктатора Владимира Путина о создании «санитарной зоны» в Украине.

Видео дня

«Сегодня было достаточно красноречивое заявление Путина. Он сказал, что они хотят сделать санитарную зону в Украине. Это значит, что все, что они оккупировали в Украине, они будут уничтожать, включая Каховскую ГЭС», — сказал Подоляк.

Советник добавил, что россияне «хотят бежать с территории Украины, проиграв войну, но хотят при этом уничтожить максимально все, что находится на оккупированной территории, включая Крым».

Ранее диктатор Путин заявил, что хочет «рассмотреть вопрос о создании на территории Украины санитарной зоны на таком расстоянии, чтобы невозможно было доставать территорию России», если обстрелы продолжатся.