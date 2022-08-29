«Организованное кровавое представление». Подоляк прокомментировал обстрел оккупированного Энергодара 29 августа, 11:17 Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал обстрел оккупированного Энергодара Запорожской области организованным кровавым спектаклем.

Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Подоляка, целью циничных и системных обстрелов Энергодара оккупантами является устрашение местного населения, обвинение Вооруженных Сил Украины и маскирование своих «ядерных» преступлений.

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«Варварам безразлично, сколько людей убить ради пропагандистской картинки», — написал советник руководителя ОП.

29 августа в результате обстрела российскими войсками жилых кварталов Энергодара были ранены десять человек. Двое из них госпитализированы в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

Мэр города Дмитрий Орлов заявил, что уничтожены и повреждены по меньшей мере 20 автомобилей.

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