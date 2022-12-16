Подоляк о новом массированном ударе РФ: Кто еще хочет предложить «мирное урегулирование», чтобы дать Путину сохранить лицо?

16 декабря, 12:29
Поделиться:
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал новый массированный ракетный удар по Украине, который страна-агрессор РФ нанесла в пятницу, 16 декабря.

Подоляк заявил в Twitter, что у него есть два вопроса:

1. Кто-то еще хочет предложить " мирное урегулирование", чтобы дать Путину сохранить лицо?

2. Можно еще больше замедлить процесс передачи Украине ПРО, чтобы " не допустить эскалации"?

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1603671659625566209

В пятницу, 16 декабря, Россия осуществила новый массированный обстрел Украины. Целями ряда ударов стали энергообъекты во многих областях.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах столицы. Харьков полностью обесточен в результате атаки, «прилет» в жилой дом подтвержден в Кривом Роге.

https://www.youtube.com/watch?v=vIMDWG6BmmA&t=15s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Михаил Подоляк Война России против Украины Ракетный удар

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X