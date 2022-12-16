Подоляк о новом массированном ударе РФ: Кто еще хочет предложить «мирное урегулирование», чтобы дать Путину сохранить лицо? 16 декабря, 12:29 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал новый массированный ракетный удар по Украине, который страна-агрессор РФ нанесла в пятницу, 16 декабря.

Подоляк заявил в Twitter, что у него есть два вопроса:

1. Кто-то еще хочет предложить " мирное урегулирование", чтобы дать Путину сохранить лицо?

2. Можно еще больше замедлить процесс передачи Украине ПРО, чтобы " не допустить эскалации"?

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В пятницу, 16 декабря, Россия осуществила новый массированный обстрел Украины. Целями ряда ударов стали энергообъекты во многих областях.

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