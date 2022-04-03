«Ад 21-го века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками». Подоляк об убийствах оккупантами мирных жителей под Киевом
Оккупанты расстреливали мирных жителей Бучи (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что убийства российскими оккупантами мирных жителей Киевской области — это ад 21 века.
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«Киевская область. Ад 21 века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками. Самые ужасные преступления нацизма снова в Европе», — написал он.
Подоляк заявил, что все это Россия сделала намеренно.
«Введите эмбарго на энергоресурсы, закройте порты. Остановите убийства сейчас», — написал он.
В Буче Киевской области после освобождения от оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек.
Министерстве обороны Украины рассказали, что российские оккупанты произвольно казнили мирных жителей, у некоторых за спиной связаны руки; и назвали убийства украинцев «новой Сребреницей».
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