«Ад 21-го века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками». Подоляк об убийствах оккупантами мирных жителей под Киевом

3 апреля, 11:11
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Оккупанты расстреливали мирных жителей Бучи (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Оккупанты расстреливали мирных жителей Бучи (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что убийства российскими оккупантами мирных жителей Киевской области — это ад 21 века.

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«Киевская область. Ад 21 века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками. Самые ужасные преступления нацизма снова в Европе», — написал он.

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Подоляк заявил, что все это Россия сделала намеренно.

«Введите эмбарго на энергоресурсы, закройте порты. Остановите убийства сейчас», — написал он.

В Буче Киевской области после освобождения от оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек.

Министерстве обороны Украины рассказали, что российские оккупанты произвольно казнили мирных жителей, у некоторых за спиной связаны руки; и назвали убийства украинцев «новой Сребреницей».

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Буча Михаил Подоляк Война России против Украины

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