«Родина бросит, сынок. Всегда». Россия отказывает в пересечении границы получившим паспорт РФ на оккупированных территориях — Подоляк 15 сентября, 14:53 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор Россия массово отказывает в пересечении границы тем, кто получил паспорт РФ на оккупированных территориях.

«Российские пограничники массово отказывают в пересечении границы тем, кто получил ru-паспорт на оккупированных территориях, начиная с 2014 года», — написал он в Twitter.

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По его словам, «такова судьба владельцев российского паспорта — быть изгоями не только в мире, но и в любимой России».

«Они не нужны нигде. «Родина бросит, сынок. Всегда», — написал Подоляк.

По информации ГУР, российские власти не признают своих же паспортов, выданных коллаборантам на временно оккупированных территориях Украины.

В ведомстве рассказали, что на фоне успешного контрнаступления Сил обороны настроения прокремлевских жителей пока подконтрольных РФ украинских территорий резко изменились, и теперь царит мысль, что россияне сдают их интересы.



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