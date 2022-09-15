«Родина бросит, сынок. Всегда». Россия отказывает в пересечении границы получившим паспорт РФ на оккупированных территориях — Подоляк

15 сентября, 14:53
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор Россия массово отказывает в пересечении границы тем, кто получил паспорт РФ на оккупированных территориях.

«Российские пограничники массово отказывают в пересечении границы тем, кто получил ru-паспорт на оккупированных территориях, начиная с 2014 года», — написал он в Twitter.

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По его словам, «такова судьба владельцев российского паспорта — быть изгоями не только в мире, но и в любимой России».

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1570369978058280961

«Они не нужны нигде. «Родина бросит, сынок. Всегда», — написал Подоляк.

По информации ГУР, российские власти не признают своих же паспортов, выданных коллаборантам на временно оккупированных территориях Украины.

В ведомстве рассказали, что на фоне успешного контрнаступления Сил обороны настроения прокремлевских жителей пока подконтрольных РФ украинских территорий резко изменились, и теперь царит мысль, что россияне сдают их интересы.

https://www.youtube.com/watch?v=Z36fXMR5k7Q&t=5s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Михаил Подоляк Война России против Украины Коллаборационизм

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