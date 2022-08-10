«Мамулечка, нужно сваливать!» — это новый лозунг российских воров, живших на украденных территориях в захваченных домах — Подоляк 10 августа, 13:38 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что «Мамулечка, нужно сваливать!» — это новый лозунг российских воров, живших на украденных территориях в захваченных домах.

Инфографика: НВ

«Мамулечка, нужно сваливать!» - новый лозунг ru-воров, живших на украденных территориях в захваченных домах, - написал он в Twitter.

По его словам, юридически Донецк и Крым имеют такой статус, как Мариуполь или Мелитополь.

Видео дня

"Это украинские территории, оккупированные российской армией, подлежащие освобождению. Все остальное - выдумки ru-пропаганды», - написал он.

После взрывов на авиабазе в оккупированном Крыму на пляжах началась паника. В частности, на одном из видео слышно как девушка, обращаясь к матери говорит: «Мамулечка, нужно сваливать».

9 августа на военной авиабазе РФ Саки возле поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. Столбы дыма от них были видны как на суше, так и в море.

В Минобороны РФ заявили, что произошла «детонация нескольких авиационных боеприпасов».

Крымские «власти» рассказали о пяти пострадавших, а позже СМИ страны-агрессора заявили, что один человек погиб, а еще девять получили ранения.

В Минобороны Украины прокомментировало взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о правила пожарной безопасности и запрет курения в неустановленных местах.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.