«Чистый цинизм». Россия делает из своих граждан «живой щит» — Подоляк 19 июля, 22:14 Михаил Подоляк (Фото:Радио Свобода)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия делает из своих граждан «живой щит», комментируя гибель двух гражданских россиян на Крымском мосту 17 июля.

В Twitter Подоляк отметил, что Россия во время интенсивных боевых действий отправляет «туристов» в наиболее горячие точки временно оккупированного Крыма.

По его словам, Россия делает это для того, чтобы обвинить Силы обороны Украины в гибели гражданских лиц. Такие действия РФ Подоляк назвал «чистым цинизмом».

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Он отметил, что такие поступки России говорят о ее стремлении сделать «живой щит» из собственных граждан.

«Каждый, у кого есть хоть капля здравого смысла, будет держаться подальше от адского украинского юга сегодня», — добавил советник руководителя Офиса президента.

Крымский мост — что известно

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.

Инфографика: NV

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.