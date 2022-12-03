Подоляк призывает россиян забыть о Бахмуте и готовиться к Ялтинскому трибуналу 3 декабря, 17:14 Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк призвал российских граждан забыть о захвате Бахмута Донецкой области и начать готовиться к Ялтинскому трибуналу.

Об этом он написал в Twitter.

«Бахмут. Под городом, не несущим никакого стратегического смысла для хода войны, кремль закапывает тысячи мобилизованных, заключенных, наемников и военных. Все, чтобы доказать себе: мы еще что-нибудь можем! Нет, не можете. Забудьте о Бахмуте. Начинайте готовиться к Ялте - Ялтинскому трибуналу», - подчеркнул Подоляк.

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Бахмут остается одной из самых горячих точек, где ведутся бои. Однако украинские бойцы, несмотря на тяжелые условия, наносят удары по врагу, который несет большие потери и изматывается.