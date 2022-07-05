«Не будет покоя ни в одном уголке Земли». Гауляйтеры Херсонской области каждый день должны просыпаться в страхе — Подоляк 5 июля, 14:42 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что гауляйтеры Херсонской области каждый день должны просыпаться в страхе.

«Херсонщина. Банальный захват территории. Самопровозглашенное „правительство“ из граждан России и работников ФСБ. Рейдерство в бизнесе. Воровство зерна», — написал он в Twitter.

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По его словам, гауляйтерам не будет покоя ни в одном уголке Земли.

«Гауляйтеры области ежедневно должны просыпаться в страхе — им не будет покоя ни в одном уголке Земли вплоть до получения приговора суда», — сказал он.



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