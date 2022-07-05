«Не будет покоя ни в одном уголке Земли». Гауляйтеры Херсонской области каждый день должны просыпаться в страхе — Подоляк

5 июля, 14:42
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что гауляйтеры Херсонской области каждый день должны просыпаться в страхе.

«Херсонщина. Банальный захват территории. Самопровозглашенное „правительство“ из граждан России и работников ФСБ. Рейдерство в бизнесе. Воровство зерна», — написал он в Twitter.

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По его словам, гауляйтерам не будет покоя ни в одном уголке Земли.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1544277880468824067

«Гауляйтеры области ежедневно должны просыпаться в страхе — им не будет покоя ни в одном уголке Земли вплоть до получения приговора суда», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=CylmQaE4MJE&t=91s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Херсонская область Михаил Подоляк Война России против Украины

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