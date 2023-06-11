Подоляк дал совет элите РФ, которая разуверилась в победе Путина

11 июня, 22:33
Поделиться:
Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Анна Войтенко)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Анна Войтенко)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что если действительно существует неверие российской элиты в победе российского диктатора Владимира Путина, то они могут повлиять на него и выразить призыв прекратить войну.

Об этом сообщил Михаил Подоляк в Twitter, комментируя недавнее заявление Bloomberg.

«Если в российской политической элите есть те, кто устал от войны“ и „хочет, чтобы она закончилась (по странному инсайду Bloomberg), у вас только одно решение», — отметил Подоляк.

Видео дня

По его словам, единственным правильным решением является принудить Путина и секретаря СНБО РФ Николая Патрушева к пониманию реальности и немедленному выводу войск со всех оккупированных территорий, а также готовность к выдаче военных преступников.

Читайте также:
Подоляк назвал переговоры с РФ убийственными для Украины и Европы

Он считает, что чем дольше «элиты» с этим затягивают, тем меньше шансов остаться без больших личных потерь.

«Чем дольше „элиты“ тянут с единым решением, тем меньше шансов у них пережить финал без максимальных личных потерь, пережить объемный внутренний бунт», — подчеркнул Подоляк.

8 июня издание Bloomberg, ссылаясь на семь человек, знакомых с ситуацией, написало, что представители российской элиты уже потеряли веру в Путина и его способность к победе в войне. Они считают, что «замороженный» конфликт является лучшим вариантом для Кремля.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Bloomberg Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X