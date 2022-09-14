«Время нанести финальный удар». Подоляк назвал оружие, которое необходимо ВСУ, чтобы ускорить окончание войны и выгнать Россию из Украины

14 сентября, 17:47
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал оружие, которое необходимо, чтобы ускорить окончание войны и выгнать Россию из Украины.

По его словам, Украине нужны:

  • MLRS (разрушение тыловой логистики);
  • танки и БТРы (освобождение территории);
  • ПВО/О (защита критической инфраструктуры);
  • беспилотники (наведение, точечное поражение).

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1570051275403796480

«Пора нанести финальный удар по Империи Зла», — написал он в Twitter.

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Издание Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона сообщало, что США и страны-союзники обсуждают возможность передачи Украине истребителей и ПВО после успешного контрнаступления ВСУ.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщал, что в ближайшие дни Белый дом объявит новый пакет военной помощи украинской армии.

https://www.youtube.com/watch?v=yhbH96bvkoE&t=70s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Михаил Подоляк Война России против Украины

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