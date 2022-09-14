«Время нанести финальный удар». Подоляк назвал оружие, которое необходимо ВСУ, чтобы ускорить окончание войны и выгнать Россию из Украины 14 сентября, 17:47 Украинские военные (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал оружие, которое необходимо, чтобы ускорить окончание войны и выгнать Россию из Украины.

По его словам, Украине нужны:

MLRS ( разрушение тыловой логистики);

разрушение тыловой логистики); танки и БТРы ( освобождение территории);

освобождение территории); ПВО/О ( защита критической инфраструктуры);

защита критической инфраструктуры); беспилотники ( наведение, точечное поражение).

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«Пора нанести финальный удар по Империи Зла», — написал он в Twitter.

Издание Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона сообщало, что США и страны-союзники обсуждают возможность передачи Украине истребителей и ПВО после успешного контрнаступления ВСУ.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщал, что в ближайшие дни Белый дом объявит новый пакет военной помощи украинской армии.

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