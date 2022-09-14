«Время нанести финальный удар». Подоляк назвал оружие, которое необходимо ВСУ, чтобы ускорить окончание войны и выгнать Россию из Украины
Украинские военные (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал оружие, которое необходимо, чтобы ускорить окончание войны и выгнать Россию из Украины.
По его словам, Украине нужны:
- MLRS (разрушение тыловой логистики);
- танки и БТРы (освобождение территории);
- ПВО/О (защита критической инфраструктуры);
- беспилотники (наведение, точечное поражение).
«Пора нанести финальный удар по Империи Зла», — написал он в Twitter.
Издание Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона сообщало, что США и страны-союзники обсуждают возможность передачи Украине истребителей и ПВО после успешного контрнаступления ВСУ.
Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщал, что в ближайшие дни Белый дом объявит новый пакет военной помощи украинской армии.
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