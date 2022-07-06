Подоляк назвал оружие, которое сейчас необходимо Украине 6 июля, 11:48 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине сейчас нужно любое тяжелое вооружение.

«Любое тяжелое. Системы MLRS, гаубичные системы дальнего артиллерийского огня, системы ПРО, это необходимо в любом количестве, которое есть», — сказал он в интервью Bild.

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По его словам, он понимает, что страны Европы не вкладывались в такой объем оружия.

«Это Россия накапливала оружие, а страны Европы вкладывались в комфорт, в жизнь, в карьеры людей. Мы понимаем, то, что может Германия, она нам будет давать. Мы, единственное что хотели бы получать, это немножко быстрее с точки зрения минимизации потерь», — сказал он.

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