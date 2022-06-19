Ответил пропагандистам. Российские мобилизованные нигде не учатся, их сразу отправляют пушечным мясом на смерть — Подоляк

19 июня, 12:32
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские мобилизованные нигде не учатся, их сразу отправляют пушечным мясом на смерть.

По словам Подоляка, российские пропагандисты переживают, что защитники Украины будут учиться за границей перед тем, как отправиться на фронт.

«Все потому, что для Украинского государства жизнь гражданина является самой высокой ценностью. Российские мобилизованные нигде не учатся, их сразу отправляют пушечным мясом на смерть», — написал он в Twitter.

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https://twitter.com/Podolyak_M/status/1538436107981017088

По данным СМИ, британский премьер-министр Борис Джонсон во время визита в Киев заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Великобритания готова начать крупную операцию по обучению украинских вооруженных сил.

По его словам, Великобритания может обучать до 120 тысяч военнослужащих каждые 120 дней.

https://www.youtube.com/watch?v=SHQxMCnTVA8
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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