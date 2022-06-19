Ответил пропагандистам. Российские мобилизованные нигде не учатся, их сразу отправляют пушечным мясом на смерть — Подоляк 19 июня, 12:32 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские мобилизованные нигде не учатся, их сразу отправляют пушечным мясом на смерть.

По словам Подоляка, российские пропагандисты переживают, что защитники Украины будут учиться за границей перед тем, как отправиться на фронт.

«Все потому, что для Украинского государства жизнь гражданина является самой высокой ценностью. Российские мобилизованные нигде не учатся, их сразу отправляют пушечным мясом на смерть», — написал он в Twitter.



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По данным СМИ, британский премьер-министр Борис Джонсон во время визита в Киев заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Великобритания готова начать крупную операцию по обучению украинских вооруженных сил.

По его словам, Великобритания может обучать до 120 тысяч военнослужащих каждые 120 дней.



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