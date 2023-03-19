«Безупречно». В Офисе президента отреагировали на заявление Германии об аресте Путина и выдаче его МУС 19 марта, 13:33 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на заявление Министерства юстиции Германии по поводу ареста российского диктатора Владимира Путина, назвав это решение «безупречным».

Об этом он написал в своем Twitter.

«Безупречно. Международный ордер следует исполнять. И очень символично, что именно Германия первой жестко расставила акценты: в случае появления „подозреваемого Путина В.В.“ в их юрисдикции он будет немедленно арестован. За организацию массового похищения и агрессивного насилия над украинскими детьми», — отметил Подоляк.

Видео дня

19 марта министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что его страна будет обязана арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он придет на германскую территорию.

Он пояснил, что в случае приезда Путина Международный уголовный суд оперативно обратится в Интерпол для выполнения ордера на арест.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, главу кремлевского режима могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова и спикер Кремля Дмитрий Песков считают ордер «юридически ничтожным», так как страна-агрессор не является участницей Римского устава.