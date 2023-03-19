«Безупречно». В Офисе президента отреагировали на заявление Германии об аресте Путина и выдаче его МУС
Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на заявление Министерства юстиции Германии по поводу ареста российского диктатора Владимира Путина, назвав это решение «безупречным».
Об этом он написал в своем Twitter.
«Безупречно. Международный ордер следует исполнять. И очень символично, что именно Германия первой жестко расставила акценты: в случае появления „подозреваемого Путина В.В.“ в их юрисдикции он будет немедленно арестован. За организацию массового похищения и агрессивного насилия над украинскими детьми», — отметил Подоляк.
19 марта министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что его страна будет обязана арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он придет на германскую территорию.
Он пояснил, что в случае приезда Путина Международный уголовный суд оперативно обратится в Интерпол для выполнения ордера на арест.
17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.
Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, главу кремлевского режима могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.
Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова и спикер Кремля Дмитрий Песков считают ордер «юридически ничтожным», так как страна-агрессор не является участницей Римского устава.