Подоляк о передаче ПВО Patriot: Это не о наступлениях, а исключительно о защите детей и мирного населения 27 ноября, 10:58 Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что система ПВО Patriot не является наступательным оружием. Она поможет Украине защитить детей и население от российских ракет.

Об этом он написал в своем Twitter.

«ЗРК Patriot и „эскалация“ — слова, которые не могут быть совместимы в одном предложении. Мудрая инициатива Польши. Правильные слова генерального секретаря НАТО. Ждем решения Германии», — написал он.

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25 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что размещение комплексов противоракетной обороны Patriot в Украине выгодно и для безопасности юго-восточной части его страны.

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у восточной границы 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился в Германию с просьбой направить в Украину системы ПРО Patriot, которые Берлин хотел передать в Варшаву. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал эту идею, президент Анджей Дуда тоже, но оставил решение за Берлином.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что системы Patriot предназначены для обороны воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц. Генсек Альянса Йенс Столтенберг говорит, что этот вопрос должны принимать конкретные страны.