«Убивать в спину, имитируя тишину». Подоляк раскрыл сущность российского «перемирия» 6 января, 15:28 Последствия российского обстрела пожарной части в Херсоне, 6 янврая (Фото:Кирилл Тимошенко / Telegram)

Сущность российского «перемирия» заключается в том, чтобы продолжать наносить удары по Украине, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он напомнил, что несмотря на объявленное Россией «перемирие», оккупанты продолжают вести боевые действия и терроризировать население.

«По всей Украине воздушная тревога. Дети в холодных бомбоубежищах. В Херсоне атакована пожарная станция. Это сущность русского „перемирия“. Убивать в спину, имитируя тишину», — заявил он.

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Подоляк также напомнил, что «никогда нельзя» воспринимать слова РФ всерьез.

«Никогда не воспринимайте слова России всерьез. Это всегда примитивный циничный обман», — добавил советник главы ОП.

С начала суток, 6 января, российские оккупанты уже нанесли ряд ударов по городам Украины: в Херсонской области была снова обстрелена пожарная часть, есть погибшие и пострадавшие; был обстрелян город Курахово Донецкой области, пострадал один человек.

5 января российский диктатор Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессорки Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Это решение он озвучил после соответствующего «предложения» главы РПЦ Кирилла.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-террорист Россия прикрывается Рождеством и хочет подогнать свою технику и солдат поближе к украинским позициям.

Подоляк назвал лицемерием заявление российского режима о «прекращении огня». А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев не будет вести переговоры о перемирии с Россией, и призвал российских оккупантов убраться из Украины.

В Минобороны США также скептически относятся к заявлению российского диктатора Владимира Путина об объявлении «перемирия» в Украине с 6 по 7 января.

По данным Минреинтеграции, российские оккупанты на Рождество готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях. В связи с этим жители должны быть особенно осторожны.

