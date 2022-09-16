«Ужас, насилие, пытки». Подоляк прокомментировал массовое захоронение около Изюма и призвал предоставить Украине танки

16 сентября, 10:16
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В лесополосе нашли массовые захоронения (Фото:Serhii Nuzhnenko/RadioSvoboda.org (RFE/RL)

В лесополосе нашли массовые захоронения (Фото:Serhii Nuzhnenko/RadioSvoboda.org (RFE/RL)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя массовые захоронения возле Изюма, заявил, что на оккупированных территориях месяцами царили безумный ужас, насилие, пытки и массовые убийства.

«450 могил…Это лишь одно из массовых захоронений, обнаруженных у Изюма. На оккупированных территориях месяцами царили безумный ужас, насилие, пытки и массовые убийства», — написал он в Twitter.

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Подоляк заявил о необходимости отправки танков Украине.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1570659066950864898

«Кто-то хочет «замораживать войну» вместо отправки танков? Мы не имеем права оставить людей наедине со Злом», – написал он.

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В лесополосе на территории возле освобожденного от российских оккупантов Изюма Харьковской области нашли массовые захоронения.

На могилах «на скорую руку» устанавливали кресты, на некоторых есть фамилии, но на большинстве — номера.

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что в месте массового захоронения в Изюме было обнаружено около 440 могил.

https://www.youtube.com/watch?v=aF5sKg9qkwY
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Изюм Харьковская область Михаил Подоляк Война России против Украины

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