«Это какой-то прикол?». В ОП и МИД возмущены объявлением ООН Дня русского языка в день теракта на Каховской ГЭС 6 июня, 12:39 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выразил возмущение по поводу сообщения ООН, в котором объявили о Дне русского языка. Сообщение появилось на странице организации в день подрыва Каховской ГЭС.

Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

По его словам, Россия, взорвав Каховскую ГЭС, создает крупнейшую экологическую катастрофу в Европе за последние десятилетия, в результате которой с карты исчезнут целые населенные пункты и погибнут люди.

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Он возмущен бездействием ООН, которая ничего не написала о российском теракте, зато объявив День русского языка, и назвал организацию «глобальной пародией».

«Это какой-то „прикол“? Вы серьезно там? Будет еще какая-то реакция на сегодняшний теракт? Организация, призванная обеспечивать глобальную безопасность, все больше превращается в глобальную пародию», — написал Подоляк.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко также отреагировал на сообщение ООН.

«Российское командование на русском языке даст приказ взорвать Каховскую дамбу. Какой день в ООН для празднования русского языка! ООН твитит о культурном разнообразии, игнорируя крупнейшую катастрофу в Европе за десятилетия, вызванную исключительно Россией. Чего молчать?» — написал он.

Как сообщалось, ООН опубликовала у себя в Twitter поздравление с днем русского языка, который отмечают в РФ 6 июня. Публикация была сделана на фоне подрыва страной-агрессором Каховской ГЭС.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается в 11:00.

По заявлению Энергоатома, подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Однако по состоянию на 08:30 6 июня, ситуация контролируемая.

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Там пояснили, что стремительное снижение уровня воды в Каховском водохранилище является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС, поскольку вода оттуда необходима для подпитки для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В компании Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена в результате подрыва российскими оккупантами и восстановлению она не подлежит. Однако, по словам пресс-секретаря Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, не вся дамба разрушена.

Президент Украины Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из взорванного россиянами Каховского водохранилища.