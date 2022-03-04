«С нами не очень-то можно разговаривать с позиции силы». Подоляк объяснил рукопожатие с делегацией РФ во время переговоров

4 марта, 19:31
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Переговоры с российской стороной проходят в «рабочей атмосфере», говорит Подоляк (Фото:via REUTERS)

Переговоры с российской стороной проходят в «рабочей атмосфере», говорит Подоляк (Фото:via REUTERS)

Член украинской делегации, ведущей переговоры с российской стороной, Михаил Подоляк на брифинге во Львовской ОГА объяснил рукопожатие с представителями оккупантов.

"Мы анализируем лучше, чем россияне. Вы же видите по модели поведения Давида (Арахамии) и моей, что с нами не очень-то можно разговаривать с позиции силы. Поэтому, как ни странно, была очень конструктивная обстановка, когда мы разговаривали.

Была претензия с одной стороны, мы выдвигали свои претензии. Но у нас нет какого-нибудь финального документа. Причина этого – недооценка господина Зеленского и Украины в целом и завышенная оценка по отношению к себе россиян", — говорит Подоляк.

Он объяснил, что переговоры с российской стороной проходят в "рабочей атмосфере". Однако стороны постоянно выдвигают встречные претензии друг другу.

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Редактор: Кирилл Чеботарев

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Теги:   Переговоры с Россией Переговоры в Минске Михаил Подоляк Война России против Украины

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