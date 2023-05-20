Подоляк объяснил, зачем Пригожин врет о том, что его боевики якобы захватили Бахмут

20 мая, 20:20
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин врет о взятии Бахмута его наемниками, чтобы перекрыть украинские информационные поводы.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

По словам Подоляка, «повар Путина» не впервые врет о том, что его боевики якобы захватили Бахмут.

«Очевидно, что надо перебить информационный фон, учитывая визиты Зеленского и заявления руководителей глобальных государств о том, как будет финализирована война, какой будет поддержка Украины и что будет с Россией после поражения. И чтобы перебить эти информационные поводы, мы слышим с вами заявления о том, что «Бахмут — все, конец», — заявил советник ОП.

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Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками разрушенного Бахмута Донецкой области. В Вооруженных силах и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

19 мая Маляр сообщала, что украинские военные в Бахмуте Донецкой области удерживают рубежи района Самолет.

16 мая бывший командир роты батальона Айдар Евгений Дикий говорил в интервью Radio NV, что под контролем украинских защитников остались несколько последних кварталов с многоэтажками — «примерно 10% от площади, которую раньше занимал город».

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Бахмут Евгений Пригожин Михаил Подоляк Война России против Украины

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