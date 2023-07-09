Понятный язык для России. Подоляк объяснил, почему кассетные боеприпасы крайне важны для Украины 9 июля, 14:22 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что кассетные боеприпасы помогут компенсировать снарядный дефицит в ВСУ. В то же время эти средства поражения являются понятным языком для России.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Михаила Подоляка, кассетные боеприпасы крайне важны для наших воинов, поскольку они:

компенсируют дефицит снарядов; Видео дня

частично восстановят паритет на поле боя.

«Учитывая тот факт, что Россия уже больше года использует этот тип боеприпаса в Украине, это, по меньшей мере, справедливо. А по большому счету, с Россией нужно разговаривать только на понятном ей языке — пропорциональной силой», — пояснил советник главы ОП.

Украина непублично просила США передать кассетные боеприпасы, включая бомбы воздушного базирования МК-20.

В 2008 году в Ирландии была принята Конвенция о кассетных боеприпасах, которая запрещает использовать этот вид оружия. На сегодня ее ратифицировали около 100 стран мира. Однако среди них нет ни США, ни России, ни Украины.

Хотя США не ратифицировали Конвенцию о кассетных боеприпасах, в конце второго срока президента Джорджа Буша — младшего тогдашний глава Пентагона Роберт Гейтс ввел подход, в соответствии с которым США планировали ликвидировать те свои запасы кассетных боеприпасов, в которых более 1% суббоеприпасов могут не разорваться при использовании.

Сейчас администрация Джо Байдена нашла способ передать Украине кассетные боеприпасы, в частности мотивируя это экстренной необходимостью и потребностями национальной безопасности. По данным издания, для Украины тщательно отбирают снаряды с показателем отказов в подрыве суббоеприпасов не выше 2,35%.

Пентагон официально объявил о новом пакете военной помощи Украине на $800 миллионов, который будет содержать кассетные боеприпасы.