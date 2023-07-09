Понятный язык для России. Подоляк объяснил, почему кассетные боеприпасы крайне важны для Украины

9 июля, 14:22
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Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что кассетные боеприпасы помогут компенсировать снарядный дефицит в ВСУ. В то же время эти средства поражения являются понятным языком для России.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Михаила Подоляка, кассетные боеприпасы крайне важны для наших воинов, поскольку они:

  • компенсируют дефицит снарядов;

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  • частично восстановят паритет на поле боя.

«Учитывая тот факт, что Россия уже больше года использует этот тип боеприпаса в Украине, это, по меньшей мере, справедливо. А по большому счету, с Россией нужно разговаривать только на понятном ей языке — пропорциональной силой», — пояснил советник главы ОП.

Украина непублично просила США передать кассетные боеприпасы, включая бомбы воздушного базирования МК-20.

В 2008 году в Ирландии была принята Конвенция о кассетных боеприпасах, которая запрещает использовать этот вид оружия. На сегодня ее ратифицировали около 100 стран мира. Однако среди них нет ни США, ни России, ни Украины.

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Хотя США не ратифицировали Конвенцию о кассетных боеприпасах, в конце второго срока президента Джорджа Буша — младшего тогдашний глава Пентагона Роберт Гейтс ввел подход, в соответствии с которым США планировали ликвидировать те свои запасы кассетных боеприпасов, в которых более 1% суббоеприпасов могут не разорваться при использовании.

Сейчас администрация Джо Байдена нашла способ передать Украине кассетные боеприпасы, в частности мотивируя это экстренной необходимостью и потребностями национальной безопасности. По данным издания, для Украины тщательно отбирают снаряды с показателем отказов в подрыве суббоеприпасов не выше 2,35%.

Пентагон официально объявил о новом пакете военной помощи Украине на $800 миллионов, который будет содержать кассетные боеприпасы.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины касетные боеприпасы

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