Проявляют пренебрежение к ценностям ЕС. В ОП рассказали, чем опасна поддержка действий РФ со стороны Венгрии

1 июля, 14:55
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Подоляк считает, что действия Венгрии разрушают ключевые ценности ЕС (Фото:Офис президента Украины)

Подоляк считает, что действия Венгрии разрушают ключевые ценности ЕС (Фото:Офис президента Украины)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что поддержка агрессии РФ со стороны венгерских властей означает пренебрежение ценностями Европейского Союза.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Поддерживать агрессию Российской Федерации означает презирать все те ценности и acquis communautaire (достоянием общества — ред.) Европейского Союза, которые лежат в основе объединения Европейского континента», — написал Подоляк.

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По его словам, несмотря на военное положение, Украина реализует реформы, чтобы соответствовать высоким стандартам ЕС.

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«В то же время, членом ЕС является Венгрия, которая блокирует санкционные меры против России и требует не допустить поражения агрессора РФ», — написал советник главы ОП.

Подоляк резюмирует, что Украина вне ЕС «больше соответствует его ценностям, чем некоторые его члены».

Власти Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном продолжают активно противодействовать помощи Украине. Он активно позволяют себе скандальные высказывания, что вызывает бурную реакцию в Украине и Европе.

Недавно Орбан заявил, что Киев не выиграет войну против РФ и ему следует не продолжать активные наступательные действия. Также глава правительства Венгрии не считает Путина военным преступником, а Украину назвал несуверенным государством, которое «не имеет собственного оружия и средств».

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Венгрия Евросоюз Офис президента Украины Михаил Подоляк

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