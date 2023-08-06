«Ответ РФ на мирные саммиты». Подоляк прокомментировал ночной обстрел Украины 6 августа, 17:18 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

В ночь с 5 на 6 августа российские оккупанты атаковали Украину почти 70 ракетами и беспилотниками. Это ответ России на мирные саммиты, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в воскресенье, 6 июля.

«Это безусловный ответ России на любые реалистичные мирные саммиты (не только в Саудовской Аравии), на любые попытки мира вернуться к международному праву, на любые расширенные дискуссии со странами Глобального Юга», — написал Подоляк в Twitter.

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Он отметил, что Россия желает только доминировать, поэтому нужно осознать это и принять консолидированное решение о справедливом завершении войны.

С вечера 5 августа по утро 6 августа россияне совершили несколько волн массированных атак по территории Украины, применив дроны и ракеты.



Воздушные силы ВСУ сообщили, что силы ПВО во время атак с вечера 5 августа до утра 6 августа уничтожили 57 воздушных целей, в том числе 30 крылатых ракет и 27 Шахедов. Всего россияне за ночь запустили по Украине 70 средств воздушного нападения.

Саммит Формулы мира в Саудовской Аравии: что известно

5 августа в Джидде (Саудовская Аравия) стартовали двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимают высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите принимают участие в том числе и представители Индии и Китая. А вот Россию туда не пригласили.

Это уже вторая встреча в таком формате — предыдущая проходила в июне этого года в датском Копенгагене.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.



Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.