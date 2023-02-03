«Видим и готовимся». Каким может быть повторное масштабное наступление России и что нужно ВСУ на этом этапе — интервью NV с Михаилом Подоляком 3 февраля, 10:35 Эксклюзив NV Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

2023 год может быть годом, когда решатся ключевые вопросы с РФ, которые не были решены в 2014 году, убежден советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Россия концентрирует силы для нового наступления, чтобы перехватить инициативу на фронте, говорит он, а Украина готовится к освобождению всех территорий. И зайти в Крым, считает советник ОП, нужно как можно скорее.

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Какие три оружейных составляющих нужны ВСУ на этом этапе войны, Подоляк рассказал в интервью Radio NV.

— Я начну с планов врага — России. Существует риск, что оккупанты попытаются нанести новые удары где-то 24 февраля вроде того, что они пытались сделать год назад. Так сказать, символическая для них дата. Путин должен найти какие-то оправдания вторжения в Украину. Ваша оценка этого риска?

— Мы уже почти год в войне, потому ко всему готовы. Да, нам тяжело, но мы ко всему готовы.

И вы понимаете, что Украина сегодня и Украина год назад — это две большие разницы. С другой стороны, российская армия вторжения — это была контрактная профессиональная армия, они ее тренировали, полтора года только по периметру наших границ находились, постоянно оттачивали эту концепцию геноцидного типа войны.

Сегодня это больше мобилизованная армия. Да, они ресурсов туда подтянули. Имею в виду артиллерию, бронетехнику. Но, с точки зрения согласования, это несколько другая армия.

Вы знаете, сегодня идут очень интенсивные бои на донецком в первую очередь направлении — Угледар, Бахмут, Соледар, Авдеевка, Лиман, другие. И еще есть отдельные активные боевые действия на луганском направлении: Кременная, Сватово. Поэтому я бы не сказал, что что-то будет неожиданное.

И сегодня интенсивность высока. Просто возможно масштабирование определенных операций еще на определенных направлениях. Мы с вами понимаем, что сегодня предпринимается попытка окончательно перехватить инициативу. Россия желает у нас перехватить инициативу. Мы хотим удержать инициативу и уже дальше развернуть контрнаступление, чтобы все же эффективно освобождать свои территории на южном направлении и, безусловно, донецком и луганском.

Поэтому мы все понимаем, все видим, постоянно консультируемся с партнерами по поводу того, какое нам оружие на этом этапе войны нужно.

Постоянно подчеркиваю, что ракеты повышенной дальности — это не просто какая-то «хотелка», а конкретный инструмент именно на этом этапе.

Россия концентрирует на расстоянии 100 и более километров от линии фронта свои резервы, свои ключевые мобилизованные части, артиллерийские возможности. И нам, безусловно, было бы гораздо лучше уничтожить это на расстоянии 100−150 км от линии фронта. Это важно было бы с точки зрения происходящего на переднем крае. И мы об этом говорим с партнерами. Потому понимаем, видим и готовимся.

— Когда вы говорите о южном направлении, очевидно, что речь идет о Мелитополе, о Бердянске. Но в то же время вы имеете в виду и выход на админграницу с оккупированным Крымом?

— Для меня не существует админграницы с оккупированным Крымом. Это наша территория, она просто оккупирована. То есть для нас с вами нет админграниц. Оккупированная территория. Нет админграницы Луганской, Донецкой области, о чем говорит Путин, что нужно выйти до марта на админграницу Луганской или Донецкой области. Для нас с вами нет никаких границ.

Мы идем в направлении, если мы о юге говорим, Крыма. Во-первых, в Крыму должна быть уничтожена вся военная инфраструктура. А там есть стратегические склады. Это ключевая сегодня военная база. Россия восемь лет вкладывала деньги не в благосостояние этой территории, а исключительно в милитаризацию Крыма. И там ключевые базы, с которых идет подкрепление в том числе на донецкое, на запорожское направления. Поэтому нужно работать по Крыму тоже.

И, кстати, партнеры сегодня в отличие от периода середины войны четко все фиксируют, что Украина имеет полное право уничтожать всю оккупационную инфраструктуру российской армии на полуострове Крым. Это полностью законно и в рамках интернационального права. Поэтому да, будем работать.

— Глава украинской разведки Кирилл Буданов сказал, что Украина должна «сделать все, чтобы Крым вернулся домой к лету». Достаточно оптимистичный сценарий по освобождению Крыма. Вы с этим согласны?

— Я с большой симпатией отношусь к руководителю ГУР. Кирилл Алексеевич, на мой взгляд, сегодня наиболее четко понимает и ресурсные возможности Украины, и ресурсные возможности России. В первую очередь ресурсные возможности России, какова психология в России, как она будет защищаться, по крайней мере, пробовать это делать.

И он исходит не из какой-то абстракции, чтобы просто что-то сказать, нет. Он исходит исключительно из детального анализа тех ресурсов, которые в России остались; того психологического состояния и общества, и армии; тех конфликтов, которые сегодня постепенно нарастают в окружении Путина, и понимания логики войны. Это очень важно!

Исходя из того анализа, мы ясно понимаем, что действительно 2023 год может быть годом, когда решатся ключевые вопросы — те, которые, к сожалению, не были решены в 2014 году. Мы понимаем с вами причины, не будем этого говорить, потому что нет смысла сегодня говорить, что было в 2014 или 2016 годах. Это можно будет анализировать.

Сегодня главное — посчитать математику войны, посчитать паритет в этой войне и сделать то, что нам нужно сделать. И зайти в Крым обязательно нужно как можно скорее.

— Что вы можете сказать о ситуации на востоке Украины? И в частности в районе Бахмута?

— Там идут уже 5−5,5 месяцев крайне тяжелые бои. Они продолжаются. На том направлении сегодня работают зеки ЧВК Вагнера, они контролируют, насколько быстро умирают зеки. Россия туда подбрасывает остатки специальных частей Минобороны РФ. То есть более или менее боеспособные части, их там достаточно много было сконцентрировано. И там идет очень тяжелая позиционная борьба.

Для Пригожина (мы говорим о человеке, который практически руководит этим направлением в российской армии, это странно выглядит, но есть как есть) это важно с точки зрения сохранения этого темпа неожиданной политической карьеры для себя. Но сегодня мы видим, что его гораздо меньше уже в медийном пространстве. Но [группа] Вагнера воюет.

С другой стороны, Минобороны делает вид, что это не важно. Они, безусловно, воюют, но это непринципиально. Это просто плацдармы, за которые они цепляются для того, чтобы потом продвигаться вперед к админграницам Луганской и Донецкой области, потому что такую задачу им вроде бы поставил Путин.

Поэтому там сегодня идут столь странные процессы. С одной стороны, очень тяжелые бои между нашими ребятами и российской армией. С другой стороны, идет внутренняя война в российской вооруженной группировке за то, кто является ключевым распорядителем событий на донецком направлении. Потому что, как я понимаю, это единственное направление, которое они разменивают, потому что имеют определенные успехи. Я имею в виду продвижение на полкилометра и уничтожение какого-нибудь населенного пункта, который, говорят, мы освободили, а фотографируются на фоне полностью разрушенных нескольких частных домов.

— Направления возможных ударов россиян в контексте возможной попытки наступления мы просчитываем? И какое значение для них имеет тот же Бахмут и Угледар, по вашему мнению?

— Если говорить с точки зрения происходящих оперативно-тактических событий, безусловно, было бы лучше комментировать после любых событий. И комментировать это было бы лучше представителям Генерального штаба. Ибо война — это такая штука, где не надо что-то говорить, чтобы можно было готовиться на том или ином направлении и эффективно отрабатывать там. Это относительно наших действий, в частности, контрдействий.

Что касается того, зачем россияне так цепляются за тот же Бахмут. Так что они могут показать? Им надо что-то после года войны показать. То есть сказать: смотрите, мы там что-то завоевываем, есть определенные территории, есть определенное продвижение вперед.

Сегодня Путин практически сменил внутреннюю риторику. Сегодня они говорят только о целях СВО, о том, что это война за Россию, священная война. Они должны показывать, что они как-то очень эффективно воюют за Россию, за сохранение жизней россиян.

Вы понимаете абсурдность того, что они делают? Они входят на нашу территорию. Хотели за три дня ее захватить, не удалось. Сейчас уже год воюют за определенные населенные пункты в Донецкой области, но должны говорить о том, что они существенно защищают на этих территориях интересы российских граждан. Им надо что-то показывать.

А что они могут показать? Они ведь не будут говорить, что «мы захватили два дома, которые мы разрушили». Они должны что-то говорить. Поэтому все, что они сегодня делают, это попытка зафиксировать свои еще военные возможности на донецком направлении. Потому они и концентрируют там резервы, ресурсы.

— Уровень угрозы Беларуси близок к нулю? Является ли она реальной?

— Давайте правильно акценты ставить. Ситуативно сегодня нет признаков того, что там есть какие-то формирования, группировки. Для того чтобы эффективно проводить наземную операцию, то есть зайти на нашу территорию, пройти вглубь территории, нужно иметь группировку в 70−80 тысяч человек. А до этого нужно иметь определенное количество бронетехники. Это 1500 единиц всех видов бронетехники — танков, бронетранспортеров и так далее. Это нужно иметь определенный объем артиллерии, определенный объем РСЗО и т. д. Всего этого, формирования такой ударной группировки мы сегодня там не видим.

Все же с рисками нужно всегда считаться. Мы должны оценивать максимально пессимистический сценарий. Мы видим, что делает Россия. Россия сегодня использует [Беларусь] исключительно как ресурсно-тренировочную базу. Там есть определенные ремонтные возможности, там есть воздушное пространство, которое можно использовать для атак.

Сегодня, правда, уже закончили эти учебные мероприятия по тренировке своей авиации. Будем так считать. Они об этом говорят официально.

Но они используют Беларусь как единственный полигон, где тренируют всех своих мобилизованных — все, что потом едет на Донбасс. Они расконсервируют определенный объем техники, но не так много, потому что в Беларуси не так много этой техники. Расконсервируют, адаптируют и отправляют на Донбасс. И они используют топливные базы для поддержания инфраструктуры донецко-луганской группировки.

Мы акцентируем постоянно внимание, что у Беларуси определенные риски есть, но сегодня эффективного формирования группировки там не происходит. В первую очередь, риски мы имеем на донецком, луганском направлении или на юге Украины.

— Вы можете оценить способность россиян интенсифицировать боевые действия, если они производят эту мобилизацию, пытаются стянуть какие-то резервы бронетехники, авиации и всего, что в российской армии остается?

— Это очень хороший вопрос с точки зрения тактики и стратегии войны. Потому что это не просто ты взял, например, 100 тысяч человек, и у тебя гораздо более интенсивная и эффективная война. Это надо еще правильно управлять всем этим. То есть должно быть разрешение, должна быть эффективная система управления разными частями, которые должны быть синхронизированы.

Думаю, что определенная интенсификация точно будет. Потому что, подчеркиваю, это политическая составляющая уже. Потому что или ты перехватываешь инициативу на поле боя и тогда доминируешь в повестке дня, в частности, для давления на европейские страны, на общественное мнение в Украине. Имею в виду цели, которые может преследовать РФ.

Но одно дело, что ты хочешь политически перехватить инициативу, а другое — сможешь ли ты настолько интенсифицировать свои действия, чтобы прорвать нашу оборону в том или ином направлении.

Интенсификация будет, но качество вооруженных сил РФ не на том уровне, которое было бы достаточно для того, чтобы эффективно продвигаться вперед.

Мы так говорим, как о математических формулах, а это трагедии. Мы понимаем, что для России нет никаких моральных императивов, чтобы как-то это остановить. Им без разницы, сколько людей погибнет с их стороны. Они собрали 300 тысяч, будут 300 тысяч воевать, погибнет еще 100 тысяч.

Мы, кстати, объясняем нашим партнерам: россиянам не жалко своих людей, а нам не хочется, чтобы наши ребята погибали. Это же нонсенс, XXI век, они нам нужны, чтобы строить эффективное государство, чтобы нам комфортно здесь было жить, не мы воюем на территории России. Мы нашим партнерам говорим: для того, чтобы мы сохраняли жизни, давайте конкретные виды оружия.

Какие? Ракеты. И такие, чтобы для того, чтобы ими пользоваться, не нужно было проходить другую учебу: просто берешь и используешь, уничтожаешь их наступательные возможности. То есть, существенно прореживаешь живую силу, существенно уменьшаешь артиллерийские составляющие. И таким образом интенсивность боев будет регулироваться нашей дальнобойной артиллерией.

Поэтому они, безусловно, попытаются пойти, для них это ва-банк. Мы, конечно, это понимаем. Мы интенсифицируем свои переговоры с партнерами, объясняем ключевые элементы этого этапа войны, проводим дальше переговоры по оружию, которое нам с вами нужно.

— Не меньше основных боевых танков нам нужны ракеты дальностью в 150 км, а в идеале — в 300 км. Намекните, как на это сейчас реагируют наши партнеры?

— Намекну. Партнеры понимают все. Есть парадокс определённый.

Партнеры понимают. Они очень хорошую аналитику имеют по ходу войны. То есть, они понимают, что этот этап означает. Они понимают, что у нас был очень эффективный период, когда мы начинали использовать Хаймарсы, а склады, базы, казармы были гораздо ближе к линии фронта. И это дало очень существенный эффект. Очень быстрое уничтожение довольствия, тыловой инфраструктуры, логистики российской армии резко ухудшили ее боеспособность. И партнёры это понимают.

И сегодня они понимают, что все эти базы, казармы, концентрации ресурсов и живой силы [расположены] на расстоянии 150 км плюс. Они понимают, что для того, чтобы эффективно контролировать возможности и способности РФ, нужны эти ракеты. Потому что за счет этого ты сможешь нанести там удар, там порвать логистику, там уменьшить артиллерийские способности России. Таким образом, ты будешь оперировать ситуацией по линии фронта. И они понимают это аналитически.

Другой вопрос — политическая составляющая, когда они не могут принимать очень быстрое решение, все еще присутствует, к сожалению, у наших партнеров. Они хотят это обсуждать, они хотят проводить определенные консультации, они хотят еще раз взвесить, действительно ли это ускорит финализацию войны, и действительно ли это уменьшит количество потерь Украины.

И есть много положительных сигналов. Очень многие страны четко говорят: «Да мы видим, что если будут дальнобойные ракеты, то будет, во-первых, защита наших военнослужащих. Во-вторых, будет защита бронетехники, которую они готовы нам передавать (уже логистически мы это проговариваем). И это будет эффективная превентивная мера для того, чтобы снизить возможности РФ». Они понимают это.

Думаю, что мы выйдем на очень положительные результаты как можно скорее. Я имею в виду именно по дальнобойным ракетам.

И есть третий пункт — так называемая штурмовая авиация. Все говорят абстрактно об авиации. Вы понимаете, что на этом этапе, прежде всего, нам нужна именно штурмовая авиация.

Что такое штурмовая? Которая на сверхнизких высотах может прикрывать наши наступательные отряды, то есть наших ребят, идущих вперед. За счет именно штурмовой авиации можно будет уничтожать все, что Россия там накопила, но уже ближе к линии фронта. И это очень мощно.

Но с авиацией крайне сложно, потому что это гораздо больший срок обучения, даже чем обучение по танкам.

— Вы сейчас говорите не столько об истребителях F-16, как о штурмовиках А-10 и боевых вертолетах, я правильно вас понимаю?

— Да, абсолютно. Я вообще не против F-16: истребители нам тоже нужны, потому что они решают свои задачи. Это дополнительная защита неба. У нас и без того российские самолеты, кроме переднего края, практически по территории Украины сегодня не летают. Но истребитель — это хорошо.

Но для конкретного этапа войны сегодня требуются три составляющие. Первое — дальнобойные ракеты, которые позволят уничтожить тыловую логистику в России, превентивно снизят наступательные возможности РФ. Второе — бронетехника, позволяющая быстро сломать первый, второй эшелон российской обороны, широко зайти уже на всю территорию, которую нужно деоккупировать. И третье — это штурмовая авиация, которая существенно улучшит защиту наших штурмовых отрядов, которые будут идти на территорию, чтобы ее деоккупировать.

Это триада, которая на этом этапе очень важна. Но дальнобойные ракеты завтра уже у нас, а послезавтра мы уже их используем, потому что совершенно четко мы пользуемся теми же Хаймарсами или М270. Бронетехника — это определенное обучение. Там очень сокращенные программы: это украинцы, они учатся гораздо быстрее, чем другие просто думают. И третье — по авиации: это гораздо больший срок обучения, к сожалению.

— То есть вы положительно оцениваете возможность получения Украиной боевых вертолетов Апач?

— Я очень положительно оцениваю. Это не вопрос моей оценки, это вопрос абсолютно объективной логики войны и объективного развития событий, которые мы с вами видим. Можно, безусловно, говорить, поможет ли это или не поможет. Но на войне ты просто считаешь ресурсы, расстояния, интенсивность огня, минимизацию потерь, быстроту продвижения. Это все ты закладываешь в формулы. В этих формулах есть конкретные виды оружия, которые нужны для решения оперативно-тактических задач.

Апачи — это инструмент, [подходящий] абсолютно под этот этап войны.

— Есть и внутренний фронт. Происходящее сейчас в Украине (имею в виду борьбу с коррупцией, аресты, подозрения), я с огромным удовольствием третий день комментирую. Но в то же время всегда возникает опасение, не являются ли эти действия косметическими. Как вы оцениваете перспективы победить неприятеля на внутреннем фронте?

— А вы продолжайте активно комментировать. Это очень важно. Это общественный, журналистский контроль, который позволит государству закончить процесс. Это процесс не одного дня, это же понятно. Инфраструктура этой «серой» экономики, эта коррупционная паутина складывалась десятилетиями, она укоренена.

Я хочу сказать о моральной составляющей. Вы же понимаете, что эти люди — это наши граждане. Вот он сидит: «А давай я добавлю по 30% на цене на продукт питания для военнослужащего? А давай я где-то украду зимнюю одежду? А давай я где-то просто деньги за непредоставленный товар перекину на какую-нибудь фирму прокладку?» И так далее. Но это гражданин Украины, который вырос в семье, где есть отец и мать, которые говорили, что мародерство — это смерть. Он же вырос где-то, правильно? И это не единичные примеры.

Это существенная проблема, которую нужно будет искоренять. Мне кажется, что сегодня мы начинаем очень большой процесс. Главное, чтобы он не кончился так, как кое-где у нас бывает. Я сейчас говорю о Майдане 2004−2005 годов, 2013−2014 годов, абсолютно объективных исторических процессах. Они должны были переформатировать государство, сделать его более эффективным, более компактным, менее «серым», менее коррупционным и более адаптированным под конкурентные возможности. Но мы этого не получили, к сожалению.

Мы зашли в «забалтывание» проблематики. Вот я хочу, чтобы мы туда не зашли. Надо меньше каких-то несущественных комментариев. Надо говорить о том, что, «смотрите, определенные люди, которые что-то украли на войне, как минимум должны нести политическую ответственность, это отставки». После этого должно быть максимально жесткое расследование. Не обязательно говорить о каких-то деталях этого расследования, потому что все же это процессуальные действия.

Но тогда должна быть юридическая ответственность достаточно жесткая. Не просто два месяца ареста и 400 миллионов гривен залога. Нет. Это должны быть конкретные юридические последствия для семьи этого человека. Подчеркиваю: не просто для человека, а для семьи. Человек обязан отвечать, морально в частности. А морально — значит, должен компенсировать моральные потери, которые несет страна из-за того, что он был государственным чиновником. Это очень важный процесс.

И эта моральная составляющая немного меня удивляет. Мне казалось, что мы с 24 февраля поменялись. То есть мы понимаем, что главное сегодня отдать, а что-то брать будем после войны, будем между собой договариваться как-то и так далее.

Но сегодня нужно все отдавать. Потому что ты не можешь себя вести так, что кто-то платит максимальную цену своей кровью, а ты в это время максимально забираешь и становишься долларовым миллионером. И ты себе где-то на Западе, где-то в Турции купишь квартиру, будешь потом жить и говорить: «Смотрите, какие это были лохи. Они умирали за то, чтобы я мог так жить в роскоши». Это ведь неправильно.

Похоже, что этот процесс уже не остановить. Потому что та эмоциональная составляющая, в которой находится сегодня страна, точно не позволит людям «отпетлять». Поэтому я думаю, что будет так происходить.

Репутация действительно должна стать очень важным институтом. И если человек однажды засветился в коррупционных действиях, особенно во время войны (а это мародерство конкретное), то все, навсегда должно быть клеймо. Не нужно этого бояться.

Третье: обязательно должны быть приговоры. Четвертое: обязательно должны уменьшить регуляторные функции государства, сделать его более прозрачным. Это уже более системные вещи. Пятое: мы не можем, уволив 10 человек, проведя обыски у 15 человек, остановиться. Они должны дать фактаж. То есть каждый из этих людей, кого обыскивают, которые есть в процессуальных действиях (пока свидетели или подозреваемые), должны дать всю математику: что они делали, с кем делали, какие контрагенты были.

Это должна быть системная работа государства. И президент Зеленский это подчеркивает: нет, это не «компанейщина». Это не только под какой-то конкретный элемент времени. Или мы начнем все это исправлять, и тогда между государством и обществом будет диалог о других правилах общежития. Или давайте тогда скажем: нет, мы не можем жить в прозрачном государстве. Мы ведь с вами не хотим так жить, правильно?

— Нас устраивает первый вариант.

— Я вам скажу немного о другом. Это ведь не вопрос к конкретному чиновнику. Это вопрос к людям, потерявшим своих близких. К семьям, в которых детки остались без родителей. Это к людям, которые крайне ужасающие события перенесли в личной жизни, подразумевается Буча, Херсон. Это в отношении людей, депортированных. Это к людям, которые потеряли работу, свои личные квартиры, здания, где они жили. Это же вопрос, как мы к ним относимся. И мне, честно говоря, вообще безразлично, что будет с номенклатурщиком, который на войне зарабатывал. Мне кажется, он должен понести максимально жесткое наказание. Это очень важно.