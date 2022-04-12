«Те, кто выжил, умирают от голода». В Мариуполе оккупанты сжигают в мобильных крематориях тела тысяч гражданских — Подоляк

12 апреля, 16:21
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В Мариуполе оккупанты сжигают в мобильных крематориях тела тысяч гражданских (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе оккупанты сжигают в мобильных крематориях тела тысяч гражданских (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты сейчас сжигают в мобильных крематориях тела тысяч гражданских в Мариуполе.

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«Россия заявляет, что ее цель в Украине — защитить людей на Донбассе“. Просто в этот момент российские мобильные крематории сжигают тела тысяч гражданских в Мариуполе, втором по размеру городе Донецкой области», — написал он.

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По его словам, выжившие умирают от голода.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1513858006911524864

«От чего вы их защищаете? От жизни?» — написал он.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Михаил Подоляк Война России против Украины

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